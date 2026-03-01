- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 98
- Время на прочтение
- 1 мин
"Молодой" секонд-хенд: каждый пятый ввезенный в Украину б/у автомобиль — в возрасте до пяти лет
Из более 17 тысяч импортированных легковушек с пробегом, около 3,5 тысяч единиц составили автомобили в возрасте до пяти лет.
В феврале украинский рынок подержанных авто продемонстрировал устойчивый спрос на сравнительно «свежие» машины. Из более 17 тысяч импортированных легковушек с пробегом, около 3,5 тысяч единиц составили автомобили в возрасте до пяти лет. В структуре этого сегмента продолжают доминировать бензиновые модели, хотя электрокары уверенно удерживают вторую позицию.
Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром» в Telegram.
Какое топливо выбирают украинцы (сегмент до пяти лет):
Бензиновые авто — 49% (почти каждый второй автомобиль);
Электромобили — 29%;
Гибриды — 15%;
Дизельные автомобили — 6%;
Авто с ГБО — 1%.
ТОП-10 самых популярных моделей в возрасте до пяти лет
Лидером симпатий среди украинцев стал американский кроссовер Nissan Rogue. Также в первую тройку вошли сразу два представителя разных сегментов — электрическая Tesla Model Y и бензиновая Mazda CX-5.
Итак, наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до пяти лет, пользовались:
1️⃣ NISSAN Rogue — 203 ед.;
2️⃣ TESLA Model Y — 158 ед.;
3️⃣ MAZDA CX5 — 152 ед.;
4️⃣ VOLKSWAGEN Tiguan — 136 ед.;
5️⃣ TESLA Model 3 — 125 ед.;
6️⃣ FORD Escape — 87 ед;
7️⃣ AUDI Q5 — 86 ед.;
8️⃣ JEEP Compass — 69 ед;
9️⃣ KIA Niro — 66 ед.;
🔟 MAZDA CX-30 — 63 ед.
