"Молодой" секонд-хенд: каждый пятый ввезенный в Украину б/у автомобиль — в возрасте до пяти лет

Nissan Rogue / © Nissan

В феврале украинский рынок подержанных авто продемонстрировал устойчивый спрос на сравнительно «свежие» машины. Из более 17 тысяч импортированных легковушек с пробегом, около 3,5 тысяч единиц составили автомобили в возрасте до пяти лет. В структуре этого сегмента продолжают доминировать бензиновые модели, хотя электрокары уверенно удерживают вторую позицию.

Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром» в Telegram.

Какое топливо выбирают украинцы (сегмент до пяти лет):

Бензиновые авто — 49% (почти каждый второй автомобиль);

Электромобили — 29%;

Гибриды — 15%;

Дизельные автомобили — 6%;

Авто с ГБО — 1%.

ТОП-10 самых популярных моделей в возрасте до пяти лет

Лидером симпатий среди украинцев стал американский кроссовер Nissan Rogue. Также в первую тройку вошли сразу два представителя разных сегментов — электрическая Tesla Model Y и бензиновая Mazda CX-5.

Итак, наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до пяти лет, пользовались:

1️⃣ NISSAN Rogue — 203 ед.;

2️⃣ TESLA Model Y — 158 ед.;

3️⃣ MAZDA CX5 — 152 ед.;

4️⃣ VOLKSWAGEN Tiguan — 136 ед.;

5️⃣ TESLA Model 3 — 125 ед.;

6️⃣ FORD Escape — 87 ед;

7️⃣ AUDI Q5 — 86 ед.;

8️⃣ JEEP Compass — 69 ед;

9️⃣ KIA Niro — 66 ед.;

🔟 MAZDA CX-30 — 63 ед.

