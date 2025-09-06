Мошенники придумали новый трюк с пакетом: патрульный предупредил водителей

Водитель / © Unsplash

Реклама

В Украине появилась новая схема мошенничества на дорогах, которая использует обычный пакет. Преступники крепят его на боковое зеркало автомобиля, чтобы отвлечь внимание водителя и похитить вещи из салона или даже сам автомобиль.

Об этом рассказал патрульный с многолетним опытом рассказал изданию "Твоя МАШИНА«.

По его словам, схема очень простая, но эффективная. Водитель, заметив мусор на зеркале, обычно выходит из машины, чтобы его снять. Часто двигатель остается включенным, ведь водитель спешит. В этот момент злоумышленники, работающие в паре, подкрадываются с другой стороны автомобиля. Пока один отвлекает внимание, другой забирает ценные вещи из салона. Если ключ оставлен в замке зажигания, воры могут угнать и сам автомобиль.

Реклама

Эта схема уже была зафиксирована в Киеве. В одном из случаев владелец внедорожника оставил сумку с документами и деньгами на сиденье. Пока он снимал пакет с зеркала, преступники успели вытащить сумку менее чем за минуту. Хотя такие случаи пока не имеют массового характера, полиция советует водителям быть чрезвычайно внимательными.

Как не стать жертвой мошенников

Полицейские рекомендуют в таких ситуациях придерживаться простых правил безопасности: Не спешите: Прежде чем выйти из авто, оглянитесь вокруг, чтобы убедиться в отсутствии подозрительных лиц.

Закройте дверь: Если вам нужно снять посторонний предмет, сядьте в машину, закройте дверь, отъезжайте в людное место, а уже потом устраните препятствие.

Обратитесь в полицию: Если вы чувствуете угрозу, лучше сразу позвонить в полицию.

Реклама

Даже такая мелочь, как пакет на зеркале, может быть знаком опасности. Любой посторонний предмет на вашем авто — это повод для бдительности, поскольку преступники постоянно придумывают новые способы, чтобы воспользоваться растерянностью водителей.

Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники, которые раньше специально устраивали фиктивные ДТП, теперь действуют по-другому: основными мишенями они выбирают украинских военных.