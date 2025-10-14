Мотор будет служить годами: механик из США назвал три совета, которые продлевают жизнь авто

Ремонт авто / © Фото из открытых источников

Американский автомеханик Скотти Килмер, который более 50 лет ремонтирует авто и получил миллионы подписчиков на YouTube, поделился тремя проверенными правилами, помогающими двигателям работать без капремонта десятилетиями.

Об этом сообщило издание Твоя Машина.

По его словам, большинство поломок происходит не из-за конструкторских ошибок, а из-за халатности или неправильного ухода владельцев.

Моторное масло. Килмер подчеркивает, что универсального масла не существует — каждый двигатель имеет свои требования к вязкости и составу. Если залить неподходящее, быстро изнашиваются подшипники, поршневые кольца и другие узлы. Механик советует менять масло вместе с фильтром каждые 5-7 тысяч километров, даже если производитель допускает больший интервал. В США это называют «золотым правилом»: благодаря ему двигатели нередко проходят более 300 тысяч километров без проблем. Трансмиссионная жидкость. Не верьте дилерам, которые уверяют, что она «на весь срок службы авто». Со временем жидкость темнеет, теряет свойства, начинает пахнуть гарью, и коробка передач работает рывками, создавая дополнительную нагрузку на мотор. Оптимальный интервал замены — каждые 60-65 тысяч километров. Иначе ремонт трансмиссии может обойтись в десятки тысяч гривен. Охлаждающая жидкость. Старый антифриз теряет антикоррозийные свойства, что приводит к разрушению каналов системы охлаждения и перегреву двигателя. Килмер советует обновлять жидкость каждые 50 тысяч километров и следить за температурой во время поездок: если стрелка часто подходит к красной зоне — это сигнал, что система требует внимания.

«Все просто: три жидкости, три срока, немного внимания — и двигатель отблагодарит стабильной работой десятилетиями. Как говорят старые мастера, мотор не любит равнодушия, он любит уход», — говорится в статье.

