Мотор вырвало с мясом: в Киеве произошло масштабное ДТП, пострадала девушка (фото)

Мотор вырвало с мясом: в Киеве произошло масштабное ДТП, пострадала девушка (фото)

Пострадавшую девушку доставили в больницу и зашили бровь.

В Киеве произошла серьезная ДТП с пострадавшими.

В ночь на 30 августа на улице Вадима Гетьмана занесло BMW на литовских номерах, машина зацепила бордюр.

Об этом сообщил паблик dtp.kiev.ua и обнародовал фото.

В результате аварии мотор вырвало "с мясом".

"Все живы, повезло. Пострадала девушка, зашили бровь. На месте работала полиция и медики. Будьте внимательны и осторожны, не летайте, это плохо заканчивается, особенно когда на улице сложные погодные условия", — говорится в сообщении.

Напомним, у Львова произошло смертельное ДТП с участием грузовика ДАФ и трех легковых автомобилей. С места аварии госпитализировали четырех пострадавших, среди них — 11-летнюю девочку, жизнь которой медикам не удалось спасти.

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