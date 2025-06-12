Может ли авто взорваться, если в жару заправлять бак "под завязку": ответ эксперта

Водители могут без лишних опасений заправляться «до полного» даже в жаркие дни

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С наступлением летнего зноя среди автомобилистов растет волнение по поводу безопасности заправки автомобиля до полного бака. Есть распространенный миф о том, что это может привести к взрыву из-за расширения горючего под воздействием высокой температуры. Чтобы развеять эти сомнения, эксперты разъяснили, существует ли такая опасность.

Об этом сообщает украинский автомобильный портал «Автопилот».

Физика процесса: расширение топлива и вентиляция бензобака

Эксперты отмечают, что горючее, как и любая другая жидкость, действительно обладает свойством расширяться при повышении температуры. Летом, особенно в жаркие дни, температура воздуха может значительно возрастать, что соответственно приводит к нагреву горючего в баке автомобиля. Теоретически, заправка под завязку может привести к тому, что расширенное топливо займет весь доступный объем бака, и давление в системе возрастет.

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Однако современные автомобили оборудованы специальной системой вентиляции бензобака. Эта система предназначена для выравнивания давления внутри бака и предотвращения его деформации или повреждения. Избыток пара горючего или даже небольшое количество жидкого горючего может выводиться через эту систему, предотвращая критический рост давления.

Риски переливания горючего: реальная опасность

Эксперты отмечают, что реальная опасность при заправке «до полного» бака в жару заключается не во взрыве, а в возможном переливании горючего через горловину. Особенно это актуально для подержанных автомобилей, система вентиляции которых может работать не так эффективно, или в случае, когда заправочный пистолет не «отстреливается» автоматически, когда бак заполняется.

Переливание горючего несет несколько потенциальных рисков:

Повреждение лакокрасочного покрытия Бензин является химически активным веществом и может повредить краску автомобиля.

Запах в салоне: Пары топлива могут попасть в салон автомобиля, создавая неприятный запах, а длительное вдыхание этих испарений может быть вредным для здоровья.

Пожарная опасность (хотя и низкая): Хотя непосредственно взрыв маловероятен, разлитое горючее является легковоспламеняющимся веществом, и случайная искра может привести к пожару.

Рекомендации экспертов: разумный подход к заправке

Несмотря на то, что риск взрыва из-за заправки к полному баку в жару крайне низок в современных автомобилях, эксперты советуют придерживаться разумного подхода:

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Не переливайте бак: Останавливайте заправку после первого автоматического отключения заправочного пистолета. Не пытайтесь долить еще несколько литров после этого.

Отслеживайте исправность автомобиля: Регулярно проверяйте работу системы вентиляции бензобака.

Будьте осторожны: Соблюдайте общие правила пожарной безопасности и особенно внимательны со старыми автомобилями.

Миф о взрыве автомобиля во время заправки в полный бак в жару является преувеличением для современных транспортных средств благодаря наличию эффективных систем вентиляции. Однако во избежание рисков переливания горючего и связанных с этим проблем рекомендуется соблюдать осторожность и не пытаться залить в бак больше горючего, чем предусмотрено.

Напомним, в жару двигатель автомобиля испытывает повышенные нагрузки, поэтому выбор бензина становится особенно важным. Эксперты рассказали, какой бензин лучше выбрать летом для безопасной езды.