Может ли видеорегистратор разрядить аккумулятор авто: что следует знать водителям

Чтобы не испытывать проблем с разряженным аккумулятором, водителям следует определиться, в каком режиме должен работать видеорегистратор и выбрать соответствующий тип подключения.

Чаще всего автомобильные видеорегистраторы начинают работать после того, как вы завели двигатель, и прекращают работу, когда вы заглушили мотор. Но если у видеорегистратора есть режим парковки, ему нужен источник питания, когда двигатель выключен, поэтому их опрометчивое подключение может привести к полной разрядке аккумулятора.

Об этом пишет Slash Gear.

Самый распространенный вариант подключения для видеорегистратора – порт USB или 12-вольтовая розетка от прикуривателя. При таком подключении аккумулятору не грозит полная разрядка, ведь устройство будет работать только, когда заведете двигатель.

Более продвинутые видеорегистраторы имеют внутреннюю или внешнюю батарею. Это позволяет им работать некоторое время после отключения двигателя. Этот вариант подключения также будет безопасен для аккумулятора автомобиля.

Но для тех, кто хочет вести запись непрерывно, даже когда автомобиль просто стоит на парковке, видеорегистраторы подключают непосредственно к аккумулятору в так называемом "режиме парковки". Тогда устройство фиксирует любые движения или удары, что является дополнительной мерой безопасности, но одновременно создает большую нагрузку на аккумулятор и риск его полной разрядки. Обычный автомобильный аккумулятор может поддерживать работу видеорегистратора в течение максимум двух суток.

Чтобы предотвратить неприятную ситуацию с "мертвым" аккумулятором, либо выбирайте вариант подключения через прикуриватель, либо позаботьтесь об отдельном аккумуляторе для видеорегистратора.

Напомним, многие водители даже не задумываются, к чему могут привести некоторые "невинные" привычки, такие как перевозка ноутбука прямо на заднем сиденье автомобиля, сброшенная у педалей обувь или вождение с жесткой заколкой в волосах. В аварийной ситуации все предметы, находящиеся в салоне автомобиля, могут превратиться в опасные снаряды или смертельное оружие.

Читайте также: