Может передвигаться по воде и имеет джакузи: американцы представили стильный дом на колесах за миллион долларов

Может передвигаться по воде и имеет джакузи: американцы представили стильный дом на колесах за миллион долларов

Модель выпущена ограниченным тиражом.

Американская компания Cool Amphibious Manufacturers International представила необычный дом на колесах — Terra Wind RV.

Об этом сообщает Jalopnik.

Отмечается, что автодом имеет длину в 13 метров. В движение это транспортное средство приводится турбодизельным двигателем Caterpillar 3126E мощностью 330 лошадиных сил, который разгоняет многотонную машину на шоссе до значительных 128 км/ч.

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Главной особенностью Terra Wind RV является его умение двигаться по воде, где его максимальная скорость составляет 14 км/ч. С одной стороны показатель не очень высок. Однако те, кто решится отправиться в путешествие по воде будут получать удовольствие не от скорости, а непосредственно от самого путешествия. Terra Wind RV способен передвигаться в условиях волн до одного метра и при сильном ветре, однако только в пресной воде.

Terra Wind RV предлагает самый высокий уровень комфорта. Внутри есть гостиная с роскошной мебелью, кожаными диванами, мраморными полами и гранитными столешницами. Не оставят равнодушными двуспальная кровать и джакузи. В кормовой части колесах оборудован открытой площадкой для солнечных ванн, занятием дайвингом, а также для швартовки двух гидроциклов.

Чтобы стать обладателем этого дома на колесах, нужно потратить солидную сумму. Его цена — 1,2 миллиона долларов.

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