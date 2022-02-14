Может становиться длиннее: презентован необычный электромобиль за шесть тысяч евро

Может становиться длиннее: презентован необычный электромобиль за шесть тысяч евро

Автомобиль очень компактен и экономичен, что просто идеально для большого мегаполиса.

Датские инженеры из iEV Motors показали довольно интересный и компактный электромобиль. iEV Z имеет 78 сантиметров ширины, 145 высоты и почти 2 метра длины. Но самое интересное то, что в случае необходимости — авто может стать больше.

Если водителю нужно взять пассажира, то только одно нажатие кнопки – растягивает машину до 235 сантиметров и раскладывает второе сиденье сзади. А если и этого места мало, то можно увеличить еще и багажник. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Особых технических характеристик ждать не стоит. Киловатный мотор разгоняет электромобиль до 45 километров в час. Небольшой батареи хватит на 100 км ходу. Но в солнечные дни дополнительные пробеги могут добавить фотоэлектрические панели на крыше. Чтобы восстановить электроэнергию, понадобится всего 3 часа.

Автомобиль с пометкой Z отличается полностью переработанным шасси из углеродистой стали, новым кузовом, улучшенной зарядкой, передним отсеком для багажа, а также окнами с электроприводом из формованного безопасного стекла вместо акрила, который использовался на iEV X. Поэтому этот автомобиль более приспособлен к комфортному передвижению городом.

Компания планирует открыть продажи новинки к концу 2022 года. Обойдется iEV Z 5850 евро (примерно 181 350 грн). Если автомобиль положительно покажет себя на мировом рынке, то планируется улучшенная версия iEV Z+, которая будет иметь большую батарею и более мощный двигатель.

Напомним, в Украине появится необычный электромобиль за семь тысяч евро, которым можно управлять без удостоверения.