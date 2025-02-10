Можно ли определить качество моторного масла по его цвету: что следует знать водителям

Вместо того чтобы ориентироваться только на цвет, важно обращать внимание на состав масла и его технологию производства.

Моторное масло является важным элементом для стабильного функционирования двигателя и его длительной эксплуатации, однако его цвет не всегда указывает на качество.

Об этом рассказало издание ZUBR.

Автомобилисты часто считают, что цвет масла отражает его качество, где светлый оттенок ассоциируется с высоким качеством, а темный – с низким.

Что важно знать

Цвет моторного масла зависит от состава, технологии производства и присадок.

Современные масла часто имеют темный цвет из-за содержания до 10% присадок.

Для масел, используемых в высокопроизводительных моторах, содержание присадок может достигать 24%.

Присадки играют ключевую роль в определении цвета растительного масла.

Цвет оливы может варьироваться от светло-желтого до темно-коричневого.

Кроме того, присадки в масле могут влиять на его цвет, поэтому более светлый оттенок не всегда свидетельствует о высоком качестве. Более темное масло с большим количеством присадок может быть не менее эффективным.

Прозрачность масла является важным критерием для его оценки. Качественное масло должно быть однородным и пропускать свет, независимо от его цвета. Мутность или наличие осадка могут указывать на проблемы с фильтрацией, перегревом или окислением, что ухудшает ее эксплуатационные характеристики.

Сообщается, что иногда производители добавляют красители к маслам, чтобы придать ему необычные цвета, такие как синий, зеленый или красный. Это помогает легче выявлять утечки и защищает продукт от подделок. Все такие особенности обычно указываются на упаковке, поэтому необычный цвет масла не должен быть поводом для беспокойства.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты рассказывали, когда лучше заправлять автомобиль, чтобы сэкономить на горючем.

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