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Можно ли поворачивать на основной «зеленый»: в полиции объяснили, как действовать
Игнорирование этого правила стоит 510 грн и даже лишение прав.
Многие водители путаются на перекрестках с дополнительными секциями светофора. Самая распространенная ошибка — уверенность, что обычный зеленый сигнал позволяет не только ехать вперед, но и поворачивать. Однако это не так.
Об этом сообщило издание SUV News.
Как объяснил инспектор Патрульной полиции, если над полосой для поворота установлена дополнительная секция, движение в этом направлении разрешено только при включенной стрелке. Игнорирование этого правила приравнивается к проезду на «красный» и наказывается штрафом в 510 грн (ст. 122 КУоАП). В случае создания аварийной ситуации сумма возрастает до 1445 грн, а нарушитель рискует потерять права на год.
Когда стрелка выключена, на смежном переходе может гореть «зеленый» для пешеходов.
Напомним, для будущих водителей введут в обязанность пройти комплексное обследование.