Можно ли садиться за руль на следующий день после Нового года: ответ эксперта

Предупреждение для водителей / © Pixabay

Новогодняя ночь часто ассоциируется с праздничными алкогольными напитками, однако эксперты по вождению предостерегают: даже если утром человек чувствует себя нормально, садиться за руль может быть опасно. Алкоголь способен оставаться в организме дольше, чем кажется, и влиять на способность управлять автомобилем.

Об этом сообщило издание Express.

Специалист по вождению Дорри Поттер отмечает: единственный способ полностью избавиться от алкоголя — это время. Кофе, холодный душ или физическая активность могут лишь создать иллюзию бодрости, но не ускоряют работу печени. То же касается и сытного завтрака — еда не выводит алкоголь, который уже попал в кровь накануне.

Эксперт обращает внимание и на распространенный миф о «безопасной дозе». Даже небольшое количество алкоголя может ухудшать реакцию, концентрацию и способность адекватно оценивать дорожную ситуацию. При этом скорость выведения алкоголя из организма индивидуальна и зависит от многих факторов — пола, роста, метаболизма и того, употреблял ли человек пищу во время застолья.

Отдельно специалисты напоминают: ответственность может наступать даже в ситуациях, когда человек не движется, а просто находится в автомобиле после употребления алкоголя. Утром после праздников риск остается высоким — статистика свидетельствует, что значительная часть аварий с участием нетрезвых водителей происходит именно в первой половине дня.

Об опасности самоуверенности после праздников говорят и реальные истории. Пользовательница Reddit призналась, что после нескольких бокалов вина считала себя способной управлять автомобилем, однако проверка показала превышение допустимого уровня алкоголя. Она публично признала ошибку и отметила, что могла создать серьезную угрозу для других.

Эксперты призывают: если накануне было употребление алкоголя, даже в умеренных количествах, стоит воздержаться от управления транспортом на следующий день. Этот риск не стоит возможных последствий.

