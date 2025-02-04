Можно ли управлять автомобилем с просроченными правами в Украине: объяснение МВД

Водительское удостоверение, срок действия которого истек в период военного положения, продолжает действовать на всей территории страны.

В условиях военного положения в Украине водители могут управлять транспортными средствами даже с просроченными водительскими правами.

Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД Украины (ГСЦ МВД), объяснив ключевые нюансы.

Водительское удостоверение, срок действия которого истек в период военного положения, продолжает действовать на всей территории страны. То есть водители не обязаны немедленно заменять документ и могут сделать это позже, когда ситуация стабилизируется.

Заменить просроченное удостоверение можно после завершения военного положения или по желанию обратиться в сервисный центр МВД, который продолжает предоставлять эту услугу.

Как получить новое водительское удостоверение

В Украине водителям выдается только одно действующее удостоверение, а при обмене или восстановлении каждый раз оформляется документ с новым номером и серией.

Обновить водительские права можно :

В сервисных центрах МВД

Через центры предоставления административных услуг (ЦНАПы)

С помощью мобильного приложения "Действие"

Если водительское удостоверение выдается впервые, то его срок действия составляет 2 года. После этого, при отсутствии нарушений, можно получить права сроком на 30 лет.

Напомним, ремонт автомобиля может стать настолько дорогим, что его продажа будет более разумным решением. Опытный автомеханик рассказал о пяти случаях, когда следует как можно быстрее избавиться от транспортного средства.