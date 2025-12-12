Электромобиль / © Pexels

Хотя электротранспорт стремительно развивается, многие владельцы электромобилей до сих пор привыкли заряжать машину «до полного» — до 100% — и держать ее подключенной еще некоторое время на всякий случай. Специалисты предостерегают: наибольшая нагрузка для батареи приходится именно на верхний диапазон заряда — от 80% до 100%. В этот период растут напряжение и температура, что вызывает микроповреждения внутри аккумулятора и со временем снижает его эффективность.

Об этом сообщило издание UaMotors.

Дополнительное негативное влияние оказывает и привычка оставлять электромобиль на зарядке на несколько дней подряд. Даже после достижения 100% уровень заряда может незначительно падать — особенно в жару, — после чего система автоматически снова «подтягивает» батарею до максимума. Такие регулярные микроподзарядки на полном уровне эксперты называют одними из самых вредных для ресурса аккумулятора.

В то же время реакция на полный заряд зависит и от типа батареи. Аккумуляторы NMC (никель-марганец-кобальт) хуже переносят длительное пребывание на 100%. Зато LFP (литий-железо-фосфат) являются более устойчивыми и иногда даже требуют полной зарядки для правильной калибровки. Впрочем, даже владельцам LFP не советуют часто и надолго держать батарею на максимальном уровне.

Для ежедневного пользования достаточно поддерживать заряд в пределах 80-90%, не разряжать аккумулятор «в ноль» и не оставлять авто на зарядке без надобности. Такая простая привычка помогает заметно продлить срок службы батареи.

