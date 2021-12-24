Можно наорать на пешеходов, не открывая окно: электромобили Tesla оборудовали уникальной функцией

Можно наорать на пешеходов, не открывая окно: электромобили Tesla оборудовали уникальной функцией

Своеобразный подарок на Новый год.

Электромобили Tesla обзавелись уникальной функцией.

По информации Electrek, автомобили этой марки оснастили мегафоном.

Отмечается, что компания традиционно освежила электрокары к праздникам, выпустив обновленное программное обеспечение под названием "Holiday update". Помимо встроенной программы TikTok, изменений в интерфейсе и других развлекательных "фишек" вместе с ним появилась необычная функция Megaphone.

Функция Megaphone досталась только новым моделям Tesla, выпущенным в 2019 году или позже. Это объясняется тем, что два года назад компания начала оснащать электромобили внешним спикером, призванным давать звуковое предупреждение пешеходам на низких скоростях.

Судя по видео, на котором владелец Tesla демонстрирует работу нового "мегафона", система немного изменяет звучание голоса, накладывая эффект.

NEW Tesla Megaphone feature. Это crazy! These cars haha… pic.twitter.com/OB8oI3wwhH — Ryan Shaw (@ryanshawtech) December 24, 2021

Ранее рассказывалось о том, что в электрокарах Tesla теперь можно играть в видеоигры на бортовом планшете. Впрочем, из-за этого могут отозвать около 600 тысяч автомобилей этой марки.