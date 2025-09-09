"Музей", который никто не видел: в Бельгии обнаружили автосалон с коллекцией раритетов

Десятки редких авто пылятся в оставшемся дилерском центре / © скриншот с видео

В Бельгии обнаружили настоящее автомобильное сокровище — заброшенный дилерский центр, закрытый более десяти лет назад. Внутри нашли десятки классических пылящихся машин, среди которых редкие модели Porsche, Triumph, Mercedes и даже знаменитый DeLorean, известный по кинотрилогии «Назад в будущее».

Видео с раритетными автомобилями опубликовали на YouTube-канале The Bearded Explorer.

Porsche: от классики до редких гоночных моделей

Как оказалось, когда салон специализировался именно на продаже Porsche, поэтому большинство найденных автомобилей – это именно спорткары этой марки. Среди них обнаружены уникальные экземпляры, особенно ценные для коллекционеров. К примеру, в видео можно разглядеть классическую Porsche 356 50-х годов, которая является предком всех современных моделей.

Кроме этого, в коллекции есть редкая перегонная модель Porsche 928, несколько модификаций Porsche 911, включая лимитированную GT3, а также более доступные модели 924 и 944. Обнаружены также Porsche Carrera 2 и Carrera 4, что свидетельствует о значительной ценности этой находки. Владельцы салона, кажется, готовили некоторые машины к реставрации, о чем свидетельствуют частично разобранные авто и экземпляры, покрытые ржавчиной, что придает еще большую загадочность этой заброшенной коллекции.

"Восстановление этих автомобилей может занять много времени, ведь на некоторых из них виднеется значительный слой ржавчины и повреждений", - отмечает автор видео.

Другие раритетные автомобили

Хотя Porsche и доминируют в этом хранилище, коллекция не ограничивается только ими. Среди других находок легендарный DeLorean DMC-12, который превратили в машину времени в фильме «Назад в будущее».

Также в помещении был найден классический Triumph Spitfire 1500, который привлекает своим винтажным видом, и Mercedes-Benz 170 50-х годов. Кроме того, на территории салона есть Volkswagen Beetle, Citroen Diane и Citroen Picasso, что делает эту коллекцию очень разнообразной и интересной. Некоторые авто пока спрятаны под чехлами, поэтому идентифицировать их пока невозможно, что сохраняет интригу вокруг этой уникальной находки.

Напомним, жительница Орегона Дороти, расчищая гараж своего покойного мужа, нашла настоящее сокровище - Maserati 3500 GT 1960 года . Итальянский спорткар, более 30 лет простоявший под брезентом, оценивается в четверть миллиона долларов.