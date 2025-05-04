Мужчина на протяжении 35 лет управлял автомобилем без прав: как его накажут

Проверка удостоверения / © Bild

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В Чехии сотрудники полиции остановили 63-летнего водителя автомобиля Fiat, признавшегося, что у него никогда не было водительских прав.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Инцидент произошел в пригороде чешского города Ческе-Будеевице, известном своей пивной культурой. Патрульные полицейские заметили автомобиль, проигнорировавший дорожный знак «Въезд запрещен». Это вызвало подозрение у правоохранителей, и они решили проверить водителя.

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После того как мужчина заметил, что за ним следят полицейские, он быстро развернулся и пытался оставить место «Стоп», водитель проигнорировал требование остановиться. Через некоторое время он сам остановил машину. 63-летний водитель неожиданно признался, что у него никогда не было водительских прав.

Правоохранители проверили это признание из-за официального реестра водительских удостоверений. Информация подтвердилась: мужчина действительно ни разу не получал водительское удостоверение. Он также не сообщил, сколько именно лет ездил без прав, однако полиция предполагает, что речь идет о более чем 35 годах за рулем без прохождения экзамена или получения разрешения. Об этом заявила пресс-секретарь полиции Вера Школькова.

После обнаружения правонарушения сотрудники полиции запретили мужчине продолжать движение. Его автомобиль покинул место происшествия, а сам водитель теперь сталкивается с ответственными органами. Дальнейшее расследование будет осуществлять административный орган, который определит дальнейшие шаги по делу. Мужчине грозит штраф в размере до 3000 евро. Кроме того, если он в будущем решит получить официальные водительские права, то сможет сделать это не раньше чем через три года.

Напомним, ранее мы писали о том, что водителей ждет штраф до 275 000 грн за еду за рулем из-за малоизвестного правила.