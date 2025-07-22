Мужчина угнал пожарную машину и протаранил 14 авто: полиция разыскивает злоумышленника

Фото с места происшествия / © carscoops.com

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В США в городе Эверетт (штат Вашингтон) неизвестный угнал пожарную машину, пока спасатели были на вызове, и врезался на ней в 14 припаркованных автомобилей. После этого мужчина скрылся пешком, его ищет полиция.

Об этом сообщило издание Carscoops.

Инцидент произошел, когда пожарная бригада прибыла на вызов к одной из пятиэтажек. Пока спасатели оказывали помощь, кто-то проник в служебный автомобиль и уехал на нем. Похищенная машина — Pierce Enforcer Pumper 2018 года выпуска.

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Первые сообщения о ДТП поступили в службу 911 через несколько минут после кражи. Люди информировали о наездах на припаркованные машины. Один из свидетелей сообщил о двух поврежденных авто, следующий звонок — уже о десяти. На месте патрульные обнаружили еще несколько мест аварий.

Все пострадавшие автомобили были припаркованы. Среди них — Lexus RX, Chevrolet Camaro и другие модели. Пожарная машина получила значительные повреждения и сейчас находится под арестом как вещественное доказательство.

Напомним, в США мужчина заразился бубонной чумой от своего домашнего кота.