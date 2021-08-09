Мужчина вернул проблемный электрокроссовер Tesla дилеру, через некоторое время его приобрели в Украине

Мужчина вернул проблемный электрокроссовер Tesla дилеру, через некоторое время его приобрели в Украине

Удастся ли его починить — покажет время.

Довольно интересная история произошла с электрическим кроссовером Tesla Model X.

Об этом сообщает Autoevolution.

5 января 2020 года портал InsideEV рассказал историю Серхио Родригеса и его "дырявого" Tesla Model X. Каждый раз, когда автомобиль попадал в дождь или заезжал на мойку, через левую переднюю стойку внутрь попадала вода, передает Auto24.

Впоследствии, специалисты независимого сервисного центра Electrified Garage обнаружили, что это распространенная проблема с электрическим внедорожником и Родригес решил вернуть машину обратно компании. Позже мужчина решил поинтересоваться судьбой своего бывшего автомобиля и проверил его VIN-код. Он обнаружил, что кроссовер уже направляется в Украину.

Он вернул машину Tesla именно потому, что компания не могла (или не хотела) устранить течь воды. Что произошло позже, — загадка. Была ли устранена эта проблема — неизвестно. Но автомобиль был выставлен на торги, где на его нашелся покупатель из Украины.

plc.ua

Все дело в том, что отсутствие многих моделей электромобилей у официальных дилеров заставляет украинцев покупать их из-за границы, в том числе подержанными. Для покупателей это несет двойные риски, поскольку автомобили не имеют никакой гарантии или поддержки от производителя.

Ранее рассказывалось о том, как владелец Tesla едва не потерял более 14 тысяч долларов из-за случайно приобретенного тестем автопилота.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку