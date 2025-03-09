Музыка в авто: специалист дал советы, как улучшить звучание аудиосистемы в салоне

Самым слабым звеном штатной аудиосистемы считают громкоговорители, но это еще не все.

Звуки аудиосистемы можно улучшить в любом автомобиле. Нужно только сделать несколько шагов по усовершенствованию качества.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

"Поскольку большинство нынешних моделей имеют встроенное в торпедо и в общую электронную сеть головное устройство аудиосистемы (то, что когда-то называли магнитолой), ее на первом уровне лучше не трогать", – говорят эксперты.

Самым слабым звеном штатной аудиосистемы являются громкоговорители. Автопроизводитель делает их надежными, но посредственными с точки зрения качества воспроизведения звука. Поэтому всегда можно подобрать для автомобиля динамики с более натуральным и чистым звучанием, чем установленные на заводе.

Прежде всего, чтобы реализовать все возможности фирменных громкоговорителей, нужно использовать акустическое оформление.

"Каждому динамику нужен крепкий (желательно деревянный) подиум и определенный физический объем сзади. Покупать динамики нужно там, где вам смогут рассказать об особенностях звучания каждой модели. Или ищите место, где их можно прослушать в надлежащем оформлении", – говорится в объяснении.

Также важно позаботиться о предполагаемом "апгрейде" еще на первом этапе. Сложнее всего здесь – вопрос главного устройства, которое будет воспроизводить музыку с определенного носителя.

Придется перестроить торпедо и встроить в него другое основное устройство, которое обеспечит более качественное воспроизведение музыки, а также перепрограммировать соответствующие кнопки управления на руле.

Кроме этого, следует вмешаться в схемотехнику штатной "головы", чтобы снять с нее линейный сигнал и пропускать его через отдельный, более качественный усилитель (несколько усилителей).

Следует построить независимую (или полунезависимую) от штатного мультимедиа аудиосистему: с отдельным главным устройством, усилителями, кроссоверами для динамиков и т.д. – то есть с другим уровнем качества воспроизведения.

"Какой бы вариант вы ни выбрали, наличие качественного сигнала от нештатной "головы" позволит использовать усилитель мощности. Что важно для полной реализации возможностей динамиков", – говорится в материале.

Напомним и о вредных советах по TikTok, которые убивают автомобиль.

Читайте также: