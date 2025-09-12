Музыка за рулем: как соединить удовольствие и безопасность

Прослушивание музыки за рулем может зато сильно отвлекать водителя.

Реклама

Для многих водителей дорога без музыки кажется неполной. Кто выбирает радио, другие — любимые треки, подкасты или аудиокниги. Музыка может улучшить настроение, но не отвлекает ли она от вождения ? Эксперты единодушны: все зависит от громкости и темпа мелодии.

Об этом пишет "Твоя МАШИНА".

Воздействие музыки на водителей и пешеходов

Психологи объясняют, что когда человек слушает слишком быстрые ритмы, его мозг невольно подстраивается, и водитель может начать реагировать резче и давить на газ. Оптимальной считается мелодия, соответствующая частоте сердцебиения – примерно 60–80 ударов в минуту.

Реклама

Проблема состоит не только в темпе. Громкая музыка в колонках может заглушить сирену скорой помощи или сигнал от другой машины, что в критический момент может стоить очень дорого. Автоинструкторы также предупреждают, что пение за рулем или движение в такт музыке отвлекают внимание не меньше телефона в руках.

«Здесь мнения экспертов единодушны – все зависит от громкости и темпа музыки», – отмечает издание.

Опасность касается не только водителей. Пешеходы и велосипедисты, двигающиеся с наушниками, тоже рискуют. Человек в наушниках может не услышать приближение автомобиля на пешеходном переходе.

«Полезная привычка – снимать наушники перед тем, как шагаете на зебру», – советуют эксперты.

Реклама

Они также добавляют, что внимательный водитель должен учитывать таких участников движения и снижать скорость при необходимости.

Здравый смысл на дороге

Практика показывает, что музыка может стать союзником на дороге, если подходить к этому вопросу с умом. Легкая мелодия способна снизить раздражение городского шума, помочь избежать лишних эмоций и поддерживать спокойный темп движения. Избыточная громкость или взрывные ритмы могут превратить водителя в агрессивного участника дорожного движения.

Решение простое: настраивать звук таким образом, чтобы слышно не только музыку, но и все сигналы вокруг. Это правило касается как сидящих за рулем, так и тех, кто переходит дорогу с наушниками в ушах. Баланс между удовольствием от музыки и вниманием к окружающей среде является ключом безопасности на дороге.

Напомним, вождение в темное время суток является одним из самых сложных испытаний для водителя. Но у опытных водителей есть не менее 10 секретов, позволяющих им безопасно управлять авто ночью и избегать ДТП.