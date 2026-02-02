Мытье зимой может испортить авто: о чем предупреждает "правило 0 ° C"

Авто / © Pixabay

Зимой кузов автомобиля особенно страдает: на нем оседают соль, снежная грязистая топила и влага, которые негативно влияют не только на лакокрасочное покрытие, но и на днище. Именно поэтому регулярное мытье машины в холодный сезон – важная часть ухода.

Однако существует так называемая «основа 0 °C», которую многие водители не всегда учитывают. Если температура воздуха падает ниже нуля, поездка на мойку может быть не самой лучшей идеей — вода, попадающая в щели, уплотнители двери или замки, может мгновенно замерзать. В результате утром можно столкнуться с проблемой открывания дверей или замков, а многократное расмерзание и замерзание воды в щелях кузова способствует ускорению коррозионных процессов.

Ключевые советы специалистов

Чтобы избежать вреда для автомобиля, эксперты советуют:

мыть авто при температурах выше 0 °C во избежание мгновенного замерзания воды в механизмах;

выбирать умеренно теплую воду (~30–40 °C) – она хорошо растворяет загрязнение, но не рискует повредить лак или стекло;

в морозное время лучше мыть машину днем, когда температура воздуха самая высокая в сутки;

если мойка все же необходима при морозе – пользоваться теплой автоматической мойкой или местом с защищенной температурой внутри;

после мытья проехаться несколько километров, чтобы вода испарилась, и несколько раз легко нажать на тормоза, чтобы осушить диски и колодки;

открывать и закрывать все двери и крышки, чтобы вода не оставалась в уплотнениях.

Такие простые правила помогут сохранить автомобиль в лучшем состоянии зимой и избежать лишнего обледенения важных деталей.

Ранее мы писали, что автоэксперты из Исландии предлагают водителям необычный способ борьбы с холодом – натирать лобовое стекло разрезанным картофелем или луком перед морозной погодой. Такие овощи содержат природные сахара и крахмал, которые образуют на поверхности тонкую пленку - она тормозит образование иния и конденсата и облегчит размораживание стекла утром. Этот лайфхак приобрел популярность в соцсетях как бюджетный способ уменьшить обледенение и улучшить видимость в холодное время года.

В то же время, эксперты предостерегают, что такая обработка может оставлять следы или загрязнения на стекле, а во время движения лобовое стекло и другие окна должны быть абсолютно чистыми и без помех для осмотра согласно правилам дорожного движения.