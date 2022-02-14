На аукционе за почти 600 тысяч долларов продают ультраредкую Lamborghini с мизерным пробегом

Тираж этой модели составляет 600 экземпляров.

На продажу выставили редкий суперкар Lamborghini Aventador LP750-4 в лимитированной серии SuperVeloce.

Соответствующее объявление появилось на аукционе Bring a Trailer.

Это один из 600 выпущенных суперкаров в этой модификации. Он выкрашен в редкий фиолетовый цвет Viola. Впервые этот цвет был использован в 1994 году на культовом Lamborghini Diablo SE30. Автомобиль сошел с конвейера в 2017 году и за свою историю проехал всего 127 км. Интересно, что эти километры появились на одометре в результате калибровки двигателя, а не реального пробега.

bringatrailer.com

Lamborghini Aventador в исполнении SuperVeloce дебютировал в 2015 году. Этот суперкар отличается карбоновыми аэродинамическими элементами кузова, сниженной на 50 килограммов массой, а также увеличенной отдачей 6,5-литрового V12 – до 750 лошадиных сил. Кроме того, выставленную на продажу модель дополнительно оборудовали кастомной выхлопной системой, углепластиковыми распорками моторного отсека, адаптивной подвеской и карбон-керамическими тормозами.

Образ уникального суперкара дополнен разноразмерными колесными дисками белого цвета и аэрографией на задних крыльях.