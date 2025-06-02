На дорогах появился новый знак, похожий на радиационную опасность: что он означает

Новый дорожный знак, похожий на радиационную опасность / © ampercar.com

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На трассах Германии водители все чаще замечают загадочный дорожный знак — белый круг с черными треугольниками, напоминающий предупреждение о радиации. На самом деле этот символ не имеет ничего общего с ядерной опасностью, а является инновационным ориентиром для автономных автомобилей. Он установлен на ограниченном количестве участков автобанов A9 и A93, в том числе между Мюнхеном и Ингольштадтом, а также в районе Холледау — Вольнцах. Таких знаков в стране всего 13.

Об этом сообщает украинский электромобильный портал AMPERCAR.com.

Новый дорожный символ получил официальное название «Ориентирный знак цифрового испытательного поля на автобане» (Landmark Sign Digital Test Field Autobahn). Его разработали в рамках государственной программы по тестированию автономных автомобилей на немецких магистралях. По словам Министерства цифровых технологий и транспорта, знак помогает беспилотникам точно определять свое положение на трассе с точностью до нескольких сантиметров. Для этого транспортные системы синхронизируются с сервером навигации, проходя мимо знака, что позволяет автопилоту лучше ориентироваться в пространстве.

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Поскольку Германия готовится к массовому внедрению беспилотного транспорта, были выбраны трассы с разнообразным рельефом и дорожными условиями для испытаний: прямые извилистые отрезки, а также участки с разным количеством полос. Все это позволяет тестировать технологии в настоящих условиях.

Несмотря на важную функцию, новый знак вызывает удивление как у местных жителей, так и у иностранных водителей. Ведь информационная кампания по его назначению почти не проводилась. Поэтому многие считают символ похожим на предупреждение о радиационной опасности, что вызывает ненужное беспокойство. Эксперты отмечают: увидев такой знак, следует понимать — где-то рядом тестируется беспилотник. Поэтому быть внимательнее на дороге — не помешает.

Пока знак не предусматривает изменений в движении или ограничений для обычных авто, но имеет большое значение для будущего безопасного автономного передвижения.

Раньше мы писали, что означает дорожный знак «рыба переходит дорогу».

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