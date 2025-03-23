На автодорогах Украины заработают дополнительные комплексы фиксации нарушений ПДД: где их разместят

В Украине с понедельника, 24 марта, заработают новые комплексы автофиксации нарушений ПДД.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Из 40 дополнительных устройств автофиксации нарушений 36 установят в новых местах, а четыре прибора возобновят работу.

"Также во Львове два прибора, которые сейчас фиксируют превышение скорости, будут дополнительно контролировать нарушения правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств:

просп. Святого Иоанна Павла II, 8 (направление направления прибора ул. Стрыйская);

просп. Святого Иоанна Павла II, 35 (направление направления прибора просп. Червоной Калины)", — добавил Белошицкий.

Адреса, где установят комплексы автофиксации нарушений ПДД

Где именно установят приборы? В полиции предоставили полный список.

Львов

ул. Любинская, 92 (направление направления прибора ул. Выговского)

Волынская область

74 км+273 автодороги Р-15 (направление направления прибора г. Владимир)

76 км+247 автодороги Р-15 (направление направления прибора с. Будятичи)

125 км+475 автодороги М-19 (направление направления прибора г. Луцк)

119 км+027 автодороги Н-22 (направление направления прибора г. Луцк)

64 км+946 автодороги Н-22 (направление направления прибора ул. Народная, пос. Торчин)

101 км+613 автодороги Н-22 (направление направления прибора г. Луцк)

Днепропетровская область

423 км+643 автодороги Н-08 (направление направления прибора г. Запорожье)

Павлоград:

ул. Днепровская, 409 (направление направления прибора ул. Возрождения)

ул. Днепровская, 16 (направление направления прибора ул. Кооперативная)

Житомирская область

167 км+547 автодороги М-21 (направление направления прибора г. Житомир)

230 км+919 автодороги М-21 (направление направления прибора г. Бердичев)

Закарпатская область

807 км+021 автодороги М-06 (направление направления прибора с. Барвинок)

749 км+346 автодороги М-06 (направление направления прибора с. Голубино)

Ужгород: ул. Собранецкая, 152 (направление направления прибора ул. Верховинская)

Ивано-Франковская область, Калуш

просп. Леси Украинки, 27 (направление направления прибора ул. Дзвонарская)

ул. Богдана Хмельницкого, 19 (направление направления прибора ул. Тихого).

Киевская область

14 км+116 автодороги Р-01 (направление направления прибора г. Обухов)

101 км+350 автодороги М-03 (направление направления прибора г. Харьков)

49 км+700 автодороги М-06 (направление направления прибора с. Калиновка)

27 км+371 автодороги Р-02 (направление направления прибора г. Киев)

28 км+518 автодороги Р-02 (направление направления прибора с. Лютеж)

Николаевская область

139 км+684 автодороги М-14 (направление направления прибора с. Константиновка)

Одесская область

125 км+949 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)

190 км+050 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Одесса)

229 км+530 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)

237 км+550 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)

271 км+315 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Одесса)

39 км+423 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)

17 км+125 автодороги М-28 (направление направления прибора г. Одесса)

16 км+729 автодороги М-15 (направление направления прибора с. Маяки)

С полным перечнем адресов с установленными устройствами автофиксации нарушений можно ознакомиться в сообщении Алексея Белошицкого.

Напомним, в Украине работает около 70 тыс. камер видеонаблюдения, однако водители научились их обезвреживать.

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