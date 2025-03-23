На автодорогах Украины заработают дополнительные комплексы фиксации нарушений ПДД: где их разместят

Установят еще 40 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.
В Украине с понедельника, 24 марта, заработают новые комплексы автофиксации нарушений ПДД.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Из 40 дополнительных устройств автофиксации нарушений 36 установят в новых местах, а четыре прибора возобновят работу.
"Также во Львове два прибора, которые сейчас фиксируют превышение скорости, будут дополнительно контролировать нарушения правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств:
- просп. Святого Иоанна Павла II, 8 (направление направления прибора ул. Стрыйская);
- просп. Святого Иоанна Павла II, 35 (направление направления прибора просп. Червоной Калины)", — добавил Белошицкий.
Адреса, где установят комплексы автофиксации нарушений ПДД
Где именно установят приборы? В полиции предоставили полный список.
Львов
- ул. Любинская, 92 (направление направления прибора ул. Выговского)
Волынская область
- 74 км+273 автодороги Р-15 (направление направления прибора г. Владимир)
- 76 км+247 автодороги Р-15 (направление направления прибора с. Будятичи)
- 125 км+475 автодороги М-19 (направление направления прибора г. Луцк)
- 119 км+027 автодороги Н-22 (направление направления прибора г. Луцк)
- 64 км+946 автодороги Н-22 (направление направления прибора ул. Народная, пос. Торчин)
- 101 км+613 автодороги Н-22 (направление направления прибора г. Луцк)
Днепропетровская область
- 423 км+643 автодороги Н-08 (направление направления прибора г. Запорожье)
- Павлоград:
- ул. Днепровская, 409 (направление направления прибора ул. Возрождения)
- ул. Днепровская, 16 (направление направления прибора ул. Кооперативная)
Житомирская область
- 167 км+547 автодороги М-21 (направление направления прибора г. Житомир)
- 230 км+919 автодороги М-21 (направление направления прибора г. Бердичев)
Закарпатская область
- 807 км+021 автодороги М-06 (направление направления прибора с. Барвинок)
- 749 км+346 автодороги М-06 (направление направления прибора с. Голубино)
- Ужгород: ул. Собранецкая, 152 (направление направления прибора ул. Верховинская)
Ивано-Франковская область, Калуш
- просп. Леси Украинки, 27 (направление направления прибора ул. Дзвонарская)
- ул. Богдана Хмельницкого, 19 (направление направления прибора ул. Тихого).
Киевская область
- 14 км+116 автодороги Р-01 (направление направления прибора г. Обухов)
- 101 км+350 автодороги М-03 (направление направления прибора г. Харьков)
- 49 км+700 автодороги М-06 (направление направления прибора с. Калиновка)
- 27 км+371 автодороги Р-02 (направление направления прибора г. Киев)
- 28 км+518 автодороги Р-02 (направление направления прибора с. Лютеж)
Николаевская область
- 139 км+684 автодороги М-14 (направление направления прибора с. Константиновка)
Одесская область
- 125 км+949 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)
- 190 км+050 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Одесса)
- 229 км+530 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)
- 237 км+550 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)
- 271 км+315 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Одесса)
- 39 км+423 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)
- 17 км+125 автодороги М-28 (направление направления прибора г. Одесса)
- 16 км+729 автодороги М-15 (направление направления прибора с. Маяки)
С полным перечнем адресов с установленными устройствами автофиксации нарушений можно ознакомиться в сообщении Алексея Белошицкого.
Напомним, в Украине работает около 70 тыс. камер видеонаблюдения, однако водители научились их обезвреживать.
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