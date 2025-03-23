Категория
Авто
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На автодорогах Украины заработают дополнительные комплексы фиксации нарушений ПДД: где их разместят

На автодорогах Украины заработают дополнительные комплексы фиксации нарушений ПДД: где их разместят

Все о новых комплексах автофиксации нарушений ПДД / Фото: Unsplash

Установят еще 40 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

В Украине с понедельника, 24 марта, заработают новые комплексы автофиксации нарушений ПДД.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Из 40 дополнительных устройств автофиксации нарушений 36 установят в новых местах, а четыре прибора возобновят работу.

"Также во Львове два прибора, которые сейчас фиксируют превышение скорости, будут дополнительно контролировать нарушения правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств:

  • просп. Святого Иоанна Павла II, 8 (направление направления прибора ул. Стрыйская);
  • просп. Святого Иоанна Павла II, 35 (направление направления прибора просп. Червоной Калины)", — добавил Белошицкий.

Адреса, где установят комплексы автофиксации нарушений ПДД

Где именно установят приборы? В полиции предоставили полный список.

Львов

  • ул. Любинская, 92 (направление направления прибора ул. Выговского)

Волынская область

  • 74 км+273 автодороги Р-15 (направление направления прибора г. Владимир)
  • 76 км+247 автодороги Р-15 (направление направления прибора с. Будятичи)
  • 125 км+475 автодороги М-19 (направление направления прибора г. Луцк)
  • 119 км+027 автодороги Н-22 (направление направления прибора г. Луцк)
  • 64 км+946 автодороги Н-22 (направление направления прибора ул. Народная, пос. Торчин)
  • 101 км+613 автодороги Н-22 (направление направления прибора г. Луцк)

Днепропетровская область

  • 423 км+643 автодороги Н-08 (направление направления прибора г. Запорожье)
  • Павлоград:
  • ул. Днепровская, 409 (направление направления прибора ул. Возрождения)
  • ул. Днепровская, 16 (направление направления прибора ул. Кооперативная)

Житомирская область

  • 167 км+547 автодороги М-21 (направление направления прибора г. Житомир)
  • 230 км+919 автодороги М-21 (направление направления прибора г. Бердичев)

Закарпатская область

  • 807 км+021 автодороги М-06 (направление направления прибора с. Барвинок)
  • 749 км+346 автодороги М-06 (направление направления прибора с. Голубино)
  • Ужгород: ул. Собранецкая, 152 (направление направления прибора ул. Верховинская)

Ивано-Франковская область, Калуш

  • просп. Леси Украинки, 27 (направление направления прибора ул. Дзвонарская)
  • ул. Богдана Хмельницкого, 19 (направление направления прибора ул. Тихого).

Киевская область

  • 14 км+116 автодороги Р-01 (направление направления прибора г. Обухов)
  • 101 км+350 автодороги М-03 (направление направления прибора г. Харьков)
  • 49 км+700 автодороги М-06 (направление направления прибора с. Калиновка)
  • 27 км+371 автодороги Р-02 (направление направления прибора г. Киев)
  • 28 км+518 автодороги Р-02 (направление направления прибора с. Лютеж)

Николаевская область

  • 139 км+684 автодороги М-14 (направление направления прибора с. Константиновка)

Одесская область

  • 125 км+949 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)
  • 190 км+050 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Одесса)
  • 229 км+530 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)
  • 237 км+550 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)
  • 271 км+315 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Одесса)
  • 39 км+423 автодороги М-15 (направление направления прибора г. Рени)
  • 17 км+125 автодороги М-28 (направление направления прибора г. Одесса)
  • 16 км+729 автодороги М-15 (направление направления прибора с. Маяки)

С полным перечнем адресов с установленными устройствами автофиксации нарушений можно ознакомиться в сообщении Алексея Белошицкого.

Напомним, в Украине работает около 70 тыс. камер видеонаблюдения, однако водители научились их обезвреживать.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация