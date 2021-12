На бортовом компьютере электромобилей Tesla теперь можно играть в видеоигры, это уже вызвало беспокойство

Критика не заставила себя долго ждать.

Tesla выпустила обновление программного обеспечения, вместе с которым владельцам электрокаров стали доступны видеоигры.

Об этом сообщает Reuters.

Так, в машинах Tesla можно запускать игры на бортовом компьютере прямо во время движения. Соответствующее обновление компания выпустила прошлым летом – владельцы электромобилей могут раскладывать пасьянсы, играть в Sky Force Reloaded (классического жанра shoot'em up), а также наслаждаться инди-стратегией The Battle of Polytopia: Moonrise.

Отмечается, что перед началом игры на экране появляется предупреждение о том, что во время движения автомобиля могут играть только пассажиры. Игра начнется, как только пользователь нажмет кнопку, подтверждающую, что он пассажир. Однако, на эту кнопку может нажать и водитель.

Новая функция привлекла внимание Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA). Эксперты опасаются, что игры будут отвлекать водителей и вызовут рост количества смертельных аварий, ведь отвлечение во время вождения – причина многих смертей на дорогах США.

По данным NHTSA, только в 2019 году из-за невнимательности водителей в стране погибли 3 142 человека. И, вероятно, это количество занижено, потому что не все водители признаются, что не следили за дорогой. Особую тревогу у регулятора вызывают современные машины, набитые всевозможной электроникой, ведь каждый из девайсов, призванных повысить комфорт, может стать угрозой безопасности. А еще в 2017 году результаты исследования показали, что многие функции автомобильных информационно-развлекательных систем привлекают слишком много водительского внимания, становясь угрозой безопасности: ученые Университета Юты установили, что системы могут отвлечь внимание водителя на 24 секунды и дольше, и это может оказаться критическим в условиях дорожного движения

Многие автопроизводители блокируют сенсорные экраны и некоторые функции бортовых систем, когда машина находится в движении. К примеру, на машинах марок концерна Stellantis просмотр фильмов доступен только в тех случаях, когда автомобиль находится на стоянке. Tesla в последние годы добавляла игры в свою систему. Причем раньше они также были недоступны в режиме движения, но несколько месяцев назад было принято решение отказаться от такого ограничения.

