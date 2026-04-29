На что обращать внимание при выборе подержанного электромобиля: советы водителям

Автомобилисты часто опасаются покупать электрокары с пробегом, веря в мифы о «мертвых» аккумуляторах. Однако практика показывает: главные проблемы скрываются там, где их меньше всего ждут. Выявлять их нужно еще до момента передачи денег и подписания соглашения.

Об этом пишет Motoryzacja.Interia.

«Несмотря на опасения покупателей, проблемы с батареями в электромобилях встречаются редко и касаются лишь 0,3% проверенных автомобилей», — подчеркивают специалисты.

Однако статистика свидетельствует, что б/у электромобили демонстрируют несколько хуже показатели надежности, чем традиционные машины. Да, коэффициент риска для них составляет 1,16, тогда как для дизельных двигателей этот показатель равен 0,94.

На что же действительно следует обращать внимание при осмотре «электрички»? Специалисты подробно объяснили это на примере популярной модели Tesla Model 3.

Основные претензии связаны не с мотором или батареей, а с качеством кузова. Проблемы с алюминиевыми компонентами и сложными клеевыми соединениями делают ремонт таких машин очень дорогим и специфическим», — подчеркивают автоэксперты.

Эта проблема приобретает особый масштаб в украинских реалиях. Ни для кого не секрет, что львиная доля подержанных электромобилей в нашей стране — это восстановленные после серьезных ДТП автомобили из США.

В таких случаях эксперты дают безапелляционный совет: проверка геометрии кузова и качества сварных или клеевых швов становится критически важной. Именно этот этап диагностики должен находиться в приоритете, оставляя измерение остаточной емкости аккумулятора на втором плане. Пренебрежение этим правилом может превратить вожделенную покупку в финансовую пропасть.

