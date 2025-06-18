На дорогах появился новый дорожный знак F-23 с запутанными стрелками: что он означает

Новый дорожный знак F-23 / © autotheme.info

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Для украинцев, которые едут за границу, особенно в Польшу, новые дорожные знаки могут быть незнакомыми. Например, в Польше появился новый дорожный знак F-23 с запутанными стрелками. Чтобы избежать недоразумений, каждый водитель должен знать, что он означает и как правильно им пользоваться.

Об этом сообщает Interia.

Новинка касается так называемой средней многоцелевой полосы — дополнительной полосы движения, которая появляется между основными полосами на определенных участках дорог. Ее главная цель — облегчить водителям выполнение поворота налево или безопасный въезд в общий поток транспорта. Водители, которые собираются повернуть налево, могут занять эту полосу, где будут ждать удобного момента для маневра.

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Новый знак F-23 официально обозначает эту среднюю многоцелевую полосу и размещается на участках дороги между перекрестками. Эта полоса предназначена для транспортных средств, поворачивающих с главной дороги или въезжающих на нее со второстепенных улиц, стоянок или прилегающих территорий. Важно, что на дороге с такой полосой запрещен обгон.

Хотя знак F-23 официально введен недавно, похожие участки с широкими островками между полосами уже долгое время существовали на польских дорогах. Ранее эти места не имели четкого обозначения, и водители часто использовали их для поворотов или въезда в поток.

Если средняя многоцелевая полоса превышает длину в 500 метров, знак F-23 повторяется, а на ее конце устанавливается табличка «Конец» для информирования водителей о завершении этой особой полосы.

Таким образом, новый знак имеет целью сделать дорожное движение более безопасным и понятным, а также уменьшить количество аварийных ситуаций во время поворотов и въезда на главную дорогу. Водителям советуют внимательно следить за новыми обозначениями и соблюдать правила дорожного движения.

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Напомним, ранее мы писали о том, что появился новый дорожный знак с черной стрелкой в красном круге

Также мы писали о том, что в Украине до 20 августа водители должны получить «Код 95». Это, во-первых, касается тех, кто работает за границей.