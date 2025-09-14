На дорогах появился новый дорожный знак S-17a с зеленым крестом: что он означает

Дорожный знак S-17a / © mmr.ua

Министерство транспорта Испании ввело новый дорожный знак под обозначением S-17a, который уже вызывает недоразумения среди водителей.

Об этом пишет издание mmr.

Особое внимание привлекает его вариант с зеленым крестом: неправильная трактовка знака может стоить водителю от 90 до 200 евро штрафа, а в некоторых случаях автомобиль даже подлежит эвакуации, что существенно увеличивает расходы.

Знак S-17a сигнализирует об ограниченной зоне для остановки или парковки, где стоянка разрешена только для конкретной цели. Специальная пиктограмма на знаке указывает, какое именно действие можно выполнять: зеленый крест означает, что место предназначено для аптек. Другие варианты могут обозначать больницу, офис или любой другой объект, возле которого разрешается кратковременная стоянка.

Еще один важный момент — временные ограничения. Остановка под знаком S-17a разрешена только в течение определенного промежутка времени, который определяют местные органы власти. Обычно он указывается на дополнительной табличке под знаком и измеряется в минутах, а не в часах.

Чтобы избежать штрафов, водителям следует четко понимать значение знака S-17a и строго придерживаться его правил: парковаться только по указанной цели и не превышать разрешенное время стоянки.

Для украинских туристов Испания остается популярным направлением, где часто арендуют автомобили. Поэтому знание правил, связанных со знаком S-17a, поможет избежать неприятных финансовых сюрпризов и лишних проблем во время отдыха.

Напомним, ранее мы писали о том, что на дорогах Германии появился необычный дорожный знак — белый круг, обрамленный черными треугольниками, который, на первый взгляд, напоминает предупреждение о радиационной опасности.