На дорогах появился новый дорожный знак с медузой: что он означает

Новый дорожный знак / © MMR

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На испанских дорогах теперь можно заметить необычный дорожный знак- на нем нарисована медуза и знак вопроса. Этот символ может показаться странным, но он несет важную информацию для водителей: в отдельных случаях ближний свет фар уже не является обязательным.

Об этом пишет MMR.

Обычно этот знак размещают сразу после тоннелей, где еще раньше перед входом требовали обязательного включения фар для обеспечения безопасности движения. Перед самым тоннелем остается привычный знак, обязывающий водителей включить ближний свет.

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Новый знак дает водителям право решать самостоятельно, держать ли фары включенными после тоннеля, учитывая видимость и погодные условия. Однако это не означает, что можно совсем отказаться от света — его использование остается важным элементом безопасности.

За нарушение правил использования фар в тоннелях предусмотрен штраф — до 200 евро. Современные автомобили, оснащенные датчиками света, автоматически включают фары, а в автомобилях без такой функции водителям приходится контролировать это вручную.

Таким образом, новый знак помогает адаптировать правила светового режима к реальным дорожным условиям, давая водителям большую свободу, но без ущерба для безопасности движения.

Напомним, ранее мы писали о том, что на дорогах появился новый дорожный знак с тремя автомобилями. Также мы рассказывали о том, что он означает и где его можно увидеть.

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