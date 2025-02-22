На дорогах появился новый знак с двумя камерами D-51a: что он означает

На европейских дорогах появился новый дорожный знак D-51a, который предупреждает водителей об участках с секционным контролем скорости. Изображение двух камер на знаке сигнализирует о повышенном контроле на дороге.

Об этом пишет Автотема.

В частности, такой знак уже в Польше. Секционный контроль скорости фиксирует не только моментальные нарушения, но и позволяет измерять среднюю скорость автомобиля на определенном промежутке дороги. Камеры регистрируют транспортное средство на въезде и выезде с контролируемого участка, затем система рассчитывает среднюю скорость. В случае нарушения ограничения скорости владельцу автомобиля выписывается штраф.

Обозначение окончания участка контроля скорости осуществляется знаком D-51b, имеющим красный перечерк, указывающий на прекращение действия системы.

На украинских дорогах часто встречается знак 5.76 — "Автоматическая видеофиксация нарушений ПДД", информирующая водителей о возможности автоматического фиксирования нарушений, но не контролирующая среднюю скорость, как это делается в Европе.

Напомним, в Украине недавно начали устанавливать новый дорожный знак, получивший народное название "точка в треугольнике". Официально он обозначает "Место (участок) концентрации ДТП" и имеет код 1.41 в ПДД.

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