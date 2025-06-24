На дорогах появился новый знак с изображением полуавтомобиля, окруженного четырьмя фигурами: что он означает

Новый дорожный знак / © ampercar.com

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Для украинцев, которые путешествуют на машине за рубежом, знакомство с необычными дорожными знаками может стать настоящим вызовом. Один из таких — новый знак в Германии, который выглядит как квадрат с силуэтом «разрезанного» пополам автомобиля, окруженного фигурами людей. На первый взгляд, может показаться, что это очередной абстрактный символ. Но на самом деле он имеет очень конкретное значение.

Об этом пишет AMPERCAR.

Новый дорожный знак, который до сих пор вызывает путаницу среди водителей Германии, хотя его официально ввели еще в 2020 году, не все знают, что этот знак обозначает специальные парковочные места для каршеринговых авто — то есть транспортных средств общего пользования.

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Знак имеет номер 1010-70 и указывает, что парковаться здесь могут только машины, зарегистрированные в официальных каршеринговых компаниях. Если же это обычное частное авто — даже если его владелец сдает машину в аренду — останавливаться на таком месте запрещено. Нарушение правил будет стоить водителю как минимум 55 евро штрафа, а иногда еще и эвакуацию на штрафплощадку.

Причина появления такого знака — оптимизация городского пространства. Один автомобиль для общего пользования, по подсчетам немецких транспортных компаний, может заменить до 13 частных. Это позволяет уменьшить пробки, сократить количество припаркованных авто и сделать города более экологичными и удобными для жизни.

Впрочем, из-за того, что многие люди не знают или игнорируют значение знака, количество нарушений растет. В городе Эссен, например, ежедневно эвакуируют до 8 машин из-за неправильной парковки на местах для каршеринга. Судебные дела уже доказали, что такие штрафы и эвакуации являются законными — даже если рядом есть свободные места и автомобиль не мешает движению.

В будущем такие знаки могут появиться и в других странах, в частности в Украине. Поэтому стоит привыкать обращать внимание на новые символы на дорогах и понимать их назначение — это часть современной культуры городского транспорта.

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Сообщается, что парковка без разрешения на местах, обозначенных знаком 1010-70, — это не мелкое нарушение, а серьезная ошибка, которая может дорого стоить.

Напомним, ранее мы писали о том, что появился новый дорожный знак с черной стрелкойв красном круге и рассказывали, что он означает.