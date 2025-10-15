На дорогах появился новый знак с полосами и авто: что он означает

Новый дорожный знак

На дорогах Европы начали устанавливать новый предупредительный знак с кодом Р-33 — белый треугольник с красной каймой, черными полосами и изображением автомобиля. Его главная цель — предупредить водителей об опасности плохой видимости.

Об этом сообщило издание «Твоя МАШИНА».

Первой страной, где ввели знак, стала Испания. Его размещают в местах, где часто бывают густые туманы, сильные дожди или дым от лесных пожаров. По словам испанского дорожного инженера Мануэля Лопеса, «если водитель видит этот знак, он должен понимать, что впереди участок, где глаза уже не главный помощник», — рассказывает испанский дорожный инженер Мануэль Лопес. «Здесь нужно снизить скорость и перейти на ближний свет». В этот момент следует снизить скорость и перейти на ближний свет.

Ранее на предупредительных табличках использовали мелкие точки, но испытания показали, что полосы более заметны даже в дождь и снег. Именно поэтому новый дизайн планируют сделать стандартным для всех стран ЕС. Его уже тестируют во Франции, Германии и Италии.

В горных районах, в частности на серпантинах Пиренеев, знак имеет особое значение. Здесь туман может опуститься буквально за минуту, поэтому водителям советуют сразу включать ближний свет, держать дистанцию и избегать дальнего луча, который создает световую завесу.

Специалисты напоминают: увидев знак Р-33, нужно быть максимально сосредоточенным и ориентироваться на разметку — она поможет безопасно преодолеть участок с ограниченной видимостью.

