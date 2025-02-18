На дорогах появился новый знак с велосипедом M12: что он означает

Правила дорожного движения в Европе постоянно обновляются, чтобы соответствовать современным реалиям и улучшать безопасность на дорогах. Одним из таких новшеств стал дорожный знак M12, содержащий изображение велосипеда и маленькие желтые стрелки.

Об этом пишет издание Автотема.

Этот знак вызывает удивление многих водителей, поскольку его значение до сих пор мало кому известно даже в странах, где он уже используется.

Знак M12 впервые появился во Франции в 2010 году и постепенно распространяется на дорогах других стран. Его главное предназначение – разрешить велосипедистам проезжать на красный свет светофора, если это не создает угрозы для других участников движения. Это означает, что красный сигнал для велосипедистов не является обязательной остановкой, а лишь требует уступить дорогу транспортным средствам, двигающимся на зеленый сигнал.

Внедрение этого знака преследует несколько важных целей. Во-первых, он способствует упорядочению движения велосипедистов в городах и уменьшению пробок. Во-вторых, такой подход поощряет людей использовать велосипеды как удобное и быстрое средство передвижения. В-третьих, он помогает сократить время ожидания на перекрестках, что делает движение более динамичным и эффективным. В четвертых, M12 повышает безопасность велосипедистов, позволяя им быстро покидать опасную зону рядом с автомобилями.

Напомним, ранее мы рассказывали, что означает дорожный знак "Неровная дорога" и почему его не стоит игнорировать.

Читайте также: