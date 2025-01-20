На дорогах появился новый знак запрета

Этот знак обозначает участки, где водителям автомобиля запрещено обгонять мотоциклы и велосипеды.

На дорогах европейских стран начали устанавливать новые знаки, которые могут вызвать у водителей вопросы. Один из таких – красный круг, где на белом фоне слева изображен автомобиль, а справа – двухколесный транспорт.

Об этом сообщает издание "Новости Ю".

Этот знак впервые появился в Германии и преследует цель повысить безопасность дорожного движения. Он обозначает участки, где водителям авто запрещено обгонять двухколесные транспортные средства, такие как мотоциклы и велосипеды. А вот последним обгонять друг друга разрешается.

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Нарушение этого запрета грозит автомобилистам взысканием в сумме до 70 евро (около 3 тысяч гривен по актуальному курсу). При возникновении аварийной ситуации размер штрафа увеличивается до 300 евро (13 тысяч гривен).

Эксперты отмечают, что установка таких знаков существенно уменьшает риск аварий, ведь обеспечивает больше пространства для двухколесного транспорта, часто оказывается уязвимым на узких дорогах Европы.

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