Красная разметка на дорогах: что означает для водителей

В Испании стартовали испытания новой дорожной разметки, которая может стать революционным решением по повышению безопасности. Речь идет о алой линии, нанесенной между двойными сплошными полосами.

Об этом пишет MMR.

Пилотный проект был введен на автомагистрали A-355 между Коином и Марбельей. Этот участок считается одним из самых опасных в стране.

Власти Андалусии решили усилить безопасность после серии ДТП, поскольку только в 2023 году на четырехкилометровом отрезке трассы погибли десять человек, из-за чего дорога получила неофициальное название «Дорога смерти».

По данным DGT (Главное управление дорожного движения Испании), водители нередко игнорировали стандартную белую разметку. Поэтому яркий красный цвет призван служить более сильным предупреждением.

Эксперты отмечают, что красная линия инстинктивно заставляет водителей притормаживать и контролировать траекторию движения внимательнее.

Пока специалисты пока не делают окончательных выводов. Они хотят выяснить, работает цвет сам по себе, или реакция водителей связана только с новизной разметки.

Пилотный проект сопровождается усиленными проверками полиции на трассе A-355. Обгон на участках с двойной сплошной, дополненной красной линией, строго запрещен, а штрафы остаются такими же, как и за стандартное нарушение этого требования.

Местные власти ожидают, что новая разметка поможет снизить аварийность. В случае успеха технология может быть рассмотрена для внедрения на других опасных дорогах страны.

