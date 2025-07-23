На дорогах Украины появился новый знак с зеленой каймой: что он означает

Новый дорожный знак / © mAuto

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Водители в Украине начали замечать новый тип дорожных знаков — круглые таблички с зеленой каймой и черными цифрами на белом фоне, эти знаки не являются обязательными к исполнению, но содержат важную информацию для безопасного движения.

Об этом сообщает mAuto.

Речь идет о рекомендуемой скорости движения. Такие знаки чаще всего устанавливают в потенциально опасных местах: возле школ, в жилых кварталах или на сложных поворотах и участках дороги. Они служат предупреждением для водителя — снизить скорость и быть внимательнее в этих зонах.

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Стоит заметить, что превышение указанной скорости не наказывается штрафом, ведь знак имеет рекомендательный характер. В то же время его цель — уменьшить риск аварий в зонах повышенной опасности.

Подобные знаки уже давно используются в ряде стран Европы, таких как Норвегия и Германия, где они также выполняют преимущественно информационную функцию. В таких случаях знак действует скорее как предупреждение, чем как прямой запрет.

Внедрение новых знаков в Украине является шагом к повышению культуры вождения и безопасности дорожного движения — даже без санкций, они могут уменьшить количество ДТП в критических зонах.

Напомним, ранее мы писали о том, что появился новый дорожный знак в виде белого круга с черными треугольниками. Он не связан с радиацией, а служит инновационным ориентиром для автономных автомобилей, помогая им точнее определять свое положение на дороге.

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