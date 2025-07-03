На дорогах Украины рейды: какие документы нужно иметь водителям, чтобы пройти проверку

Проверка документов / © Associated Press

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В Украине во время рейдовых проверок инспекторы осуществляют контроль деятельности водителей. Следует проверить наличие документов, которые необходимо иметь при себе.

Об этом сообщает ДСБТ-УКРТРАНСПБЕЗОПАСНОСТЬ.

Проверка документов и деятельности водителей

В случае осуществления внутренних перевозок пассажиров инспектор проверяет:

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1. Наличие и предоставление водителем для проверки документов:

подтверждение водителя соответствующей категории;

регистрационные документы на транспортное средство;

пример паспорта маршрута с обозначениями "В": 4) копия договора с заказчиком услуг и паспорт маршрута;

протокол проверки технического состояния транспортного средства;

договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности;

при управлении автобусом на маршруте протяженностью до 50 км включительно: индивидуальную контрольную книгу водителя или копию графика смен водителей, или карту водителя, или информацию из действующего и поверенного тахографа (заполнены регистрационные списки режима работы и отдыха водителей — тахокарты в количестве, установленном ЕС), или в случае оборудования транспортного оборудования работу и отдых водителей (водителей);

при управлении автобусом на маршруте протяженностью более 50 км:

карту водителя или информацию из действующего и поверенного тахографа (заполнены регистрационные списки режима работы и отдыха водителей тахокарты в количестве, установленном ЕС), или бланк подтверждения деятельности, или в случае оборудования транспортного средства цифровым тахографом распечатанную на бумажном носителе информацию о работе и отдыхе водителя (водителей).

2. Соблюдение водителем автобуса утвержденного расписания и маршрута движения.

3. Соблюдение водителем режима работы и отдыха.

4. Оснастка колесного транспортного средства огненным транспортом.

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5. Наличие в автобусе транспортных средств в соответствии с требованиями, предусмотренными правилами услуг пассажирского автомобильного транспорта.

6. Размещение в салоне автобуса такой информации:

выписка из Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта в части прав и обязанностей водителя и пассажира, а на городском маршруте выписка из Правил пользования городским пассажирским автомобильным транспортом;

определение входа и выхода;

сведения о размере штрафа для безбилетного проезда и перевозки неоплаченного багажа;

сведения об автомобильном перевозчике, о заключении договора страхования соответствия (дата заключения, номер), страховщика (наименование, местонахождение, контактные данные для обращения), размер страховой суммы;

общая пассажировместимость с указанием отдельного количества мест для сидения пассажиров;

определение местоположений аварийных выходов (с назначением способа их открывания), огнетушителя, аптечки и кнопки внешней остановки;

надписи «Не курить», «Место для пассажиров с детьми и лицами с инвалидностью» с одновременным их дублированием международным символом доступности и знаком детской коляски (на городских и пригородных маршрутах);

нумерация мест при осуществлении междугородных и международных перевозок.

7. Наличие соответствующей лицензии на хозяйственную деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров.

8. Выполнение предписаний по устранению нарушений требований законодательства Украины об автомобильном транспорте.

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Другие виды перевозок

Также ведомство подготовило подробные гайды для водителей, осуществляющих:

международные перевозки пассажиров и грузов (резидентами)

международные перевозки пассажиров и грузов (нерезидентами)

внутренние перевозки пассажиров (на такси)

внутренние перевозки пассажиров (нерегулярные)

внутренние перевозки пассажиров (регулярные)

международные перевозки пассажиров и грузов (резидентами Украины)

грузовые перевозки (во внутреннем сообщении).

Детальнее о перечне документов по каждому вышеуказанному направлению — ищите в сообщении "Укртрансбезопасности".

Раньше говорилось, что новые дорожные знаки не всегда понятны с первого взгляда, особенно когда речь идет о нововведениях в других странах. Синий квадрат с белым ромбом – именно такой случай. Этот знак получает распространение в странах ЕС, в частности во Франции. Его главная функция – регулирование проезда по карпулинг-полосам.

Карпулинг – это поездки, в которых принимают участие несколько пассажиров. Такая инициатива имеет экологическое и практическое обоснование: меньше машин – меньше пробок и меньше выбросов CO₂. Полосы с таким знаком зарезервированы только для:

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