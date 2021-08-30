На европейском авторынке сменился бестселлер: им стал бюджетный хэтчбек

Гегемония Volkswagen Golf прервана.

На европейском автомобильном рынке сменился лидер продаж.

Об этом сообщает Carscoops.

Так, новым бестселлером по итогам июля стал бюджетный хэтчбек Dacia Sandero третьего поколения. Отмечается, что этот автомобиль прибавил в продажах на 6% и, как следствие, разошелся тиражом 20 446 экземпляров, оставив позади постоянного лидера последних месяцев Volkswagen Golf (19 425 единиц) и Toyota Yaris (18 858).

В топ-10 самых продаваемых европейских моделей сразу четыре модели Volkswagen — кроме "серебряного" Golf, популярные Polo (четвертое место), T-Roc (пятое место) и T-Cross (седьмое место). В десятке бестселлеров всего три модели от азиатских и американских производителей: на девятом месте Ford Puma, на шестом — Hyundai Tucson, и вышеупомянутая "бронза" у Toyota Yaris.

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В сегменте электромобилей ситуация другая, но Volkswagen вновь впереди — ID.3 абсолютный лидер (за месяц продано 5 433 единицы), позади Renault Zoe (3 976) и KIA Niro EV (3 953).

Добавим, что в июле 2021 года продажи новых автомобилей в Европе сократились почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На ключевых рынках (Германия, Франция, Великобритания, Италия) спад продаж составил от 19 до 35 процентов, и вряд ли ситуация сильно улучшится в августе, ведь дефицит чипов так и не преодолен.

Ранее рассказывалось о том, что Dacia намерена выпустить электрический вариант Sandero.

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