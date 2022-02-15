На каких авто передвигаются звездные рэперы США

Конечно, автомобили дорогие и уникальные, поэтому всегда можно понять, что перед вами звезда.

Звездам нужно всегда поддерживать свой имидж. Так что, если рэпер поет о богатой жизни и крутых тачках, в его гараже хоть одно дорогое авто должно быть.

На которых авто ездят успешные рэперы, узнавали в эфире программы ДжеДаи на телеканале 2+2.

Начнем с рэпера Flo Rida и его уже культового гиперкара Bugatti Veyron. Певец приобрел этот автомобиль за 1 миллион 700 тысяч долларов. И часто использовал его в своих клипах и видеороликах. Чтобы машина соответствовала концепции песни, она постоянно меняла цвет. Так что белый Veyron сначала стал синим, потом хромированным, а потом вообще золотым.

Один из самых успешных рэперов своего поколения Фарелл Уильямс тоже может похвастаться коллекцией автомобилей. И вишенкой на его торте стал легендарный McLaren SLR. Этих авто осталось немного, поэтому они очень ценны. Только представьте этот нереальный симбиоз серьезных автопроизводителей – Mercedes и McLaren. Инженерам удалось соединить все самые лучшие технологии от обеих компаний. И результат получился – просто непревзойденный. Машина обладает хорошим дизайном, мощным двигателем и феноменальной управляемостью. Не удивительно, что с каждым годом эти автомобили только дорожают.

Теперь перейдем к бывшему участнику группы G-Unit. Он собирает спорткары и в его коллекции есть такой интересный экземпляр, как Ferrari 430 Stradale. Когда-то этот автомобиль был представлен легендой автоспорта Михаэлем Шумахером, и та презентация покорила сердце рэпера. Трековый автомобиль адаптирован для дорог общего пользования. Она очень мощная и имеет фирменный дизайн от Ferrari. Коллекционеры очень любят этот автомобиль, потому за него правят много денег.

Рэпер, продюсер и миллионер – P.Diddy – один из самых влиятельных артистов США. Состояние звезды шоу-биза чуть не дотягивает до миллиарда долларов, поэтому тратить деньги на эксклюзивные авто ему не жалко. В своем гараже он имеет очень редкий автомобиль созданный на базе Rolls-Royce Phantom, но у него кузов кабриолет. Машина редкая, мощная и очень дорогая.

На чем катаются американские звезды, от которых сходит с ума мир

Как можно рассказывать об автомобилях рэп-исполнителей, не упомянув о самом эпатажном исполнителе в США – Снуп Доге. Конечно, за всю свою карьеру, у него было много интересных машин. Но только одна из них – уникальная. Это купе Cadillac DeVille по прозвищу Снуп Дэвилль. Этот классический американский автомобиль модифицировали специально для рэпера. Он получил интересный зеленый цвет, гидравлическую подвеску, чтобы стильно гарцевать по району, и люстру в салоне. Что сказать, какой Снуп Дог, таковы и его авто.