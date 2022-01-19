На каких автомобилях чаще всего ездят нарушители ПДД в Украине: ответ вас удивит

Главным нарушителем оказались водители автомобилей Volkswagen.
Жизнь состоит из многих стереотипов. Некоторые люди уверены, что нарушители ПДД ездят исключительно на автомобилях BMW.
Статистика, которую опубликовала на своей Facebook-странице компания Штрафы.UA, говорит совсем о другом.
В 2021 году общая сумма выписанных штрафов достигает — 2,513 миллиарда гривен. Но только 60% водителей заплатили за свои нарушения, таким образом государство получило 1,5 миллиарда гривен.
Теперь внимание, держите себя в руках, но крупнейшими озорниками по статистике оказались водители автомобилей марки Volkswagen (471 915 нарушений за 2021 год). Но если смотреть на количество нарушителей в процентном соотношении, тогда лидером оказались владельцы Volvo (39,6 % владельцев этих авто хоть раз получали постановление). Но не удивляйтесь такой статистике, ведь автомобилей Volvo в нашей стране гораздо меньше, поэтому и процент выше.
Сейчас рассмотрим процентное соотношение среди автомобилей, которым полиция чаще всего выписывает штрафы. Здесь у нас очень разные победители: Porsche, Tesla и Dacia. Сначала, становится непонятно, что именно в этом перечне делает Dacia, но если вспомнить, как на них ездят службы такси и каршеринга все становится на свои места.
А вот лидеры по сумме штрафов на одно авто за прошлый год таковы: DAF XF – 212 штрафов на – 67,3 тысячи гривен; Range Rover – 175 штрафов на – 72,4 тысячи гривен и Lexus -134 штрафа на – 58 тысяч гривен.
Больше всего выписали штрафов в столице Украины – Киеве (526 455 постановлений). Но следует отметить, что именно киевляне чаще всего сразу оплачивают свои нарушения (89,9%). Вторым стал – Львов (86.7%), а вот третий – Чернигов (85.9%). Самые ответственные водители в Луцке, у них меньшее количество нарушений.
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