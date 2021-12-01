На каких автомобилях чаще всего ездят психопаты: названы марки

Водители BMW оказались наиболее агрессивными на дорогах британии.
Эксперты британской компании Scrap Car Comparison подтвердили стереотип, что водители BMW проявляют большее количество психопатических признаков, чем другие участники дорожного движения.
О своем исследовании они сообщили на своем официальном сайте.
2 тысячи британских водителей прошли тестирование в 2021 году. По результатам опроса самые агрессивные водители автомобилей BMW, а вот на втором месте вдруг оказались владельцы Audi.
Каждый из респондентов указал марку, тип номерного знака и цвет своего авто, затем прошел тест на психопатию, по результатам которого и получил оценку от 0 до 36.
Если человек получил от 0 до 18, тогда все нормально. Если от 19 до 26 тогда психопатия вероятна, а вот если больше – поздравляю, вы психопат.
Водители баварских лошадей вышли на первое место со средним баллом 12,1. Следующую строчку заняли водители Audi с 11,7 баллами.
Как рассказывают исследователи, водители скорее проявляют психопатические черты, такие как поверхностный шарм, грандиозное чувство собственного достоинства и отсутствие угрызений совести или вины. Так что если кто-то из водителей не включает «поворотники», не принимайте на свой счет – это поверхностный шарм и грандиозное чувство собственного достоинства.
Самыми спокойными водителями оказались водители Kia и Skoda. Относительно других картина примерно такова:
|№
|Марк
|Баллы (от 0 до 36)
|1
|BMW
|12.1
|2
|Audi
|11.7
|3
|Fiat
|7
|4
|Мазда
|6.4
|5
|Honda
|6.3
|6
|Форд
|6.1
|7
|Mercedes-Benz
|5.9
|8
|Citroen
|5.8
|9
|Volkswagen
|5.4
|10
|Hyundai
|5.3
|11
|Renault
|5.3
|12
|Другие
|5.3
|13
|Volvo
|5.2
|14
|Nissan
|5
|15
|Peugeot
|4.8
|16
|Toyota
|4.7
|17
|Opel
|4.7
|18
|SEAT
|4.3
|19
|Kia
|4.2
|20
|Skoda
|3.2
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