На каких автомобилях передвигаются самые известные женщины планеты

Женщины выбирают разные и довольно интересные автомобили.

Многие уверены, что мужчины лучше разбираются в автомобильной сфере, но есть женщины, которые лучший пример обратного.

Какие автомобили выбирают для себя самые известные женщины, узнавали в эфире программы ДжеДаи на телеканале 2+2.

Только посмотрите на любимое авто Beyonce. Эта женщина точно разбирается в автомобилях. Перед вами – Rolls-Royce Silver Cloud ll, 1959 года выпуска. Этот автомобиль уже давно стал классикой. Его не часто увидишь на дорогах, тем более в США. Экземпляр прошел полную реставрацию и был в идеальном состоянии. На таком авто кто-угодно не останется без внимания.

А вот Madonna решила не выделяться из толпы. И выбрала – обычный Mini Cooper. Но на самом деле в этом есть логика. Поп-дива не может спокойно поехать даже за хлебом, а так она ездит по городу, не боясь надоедливых фанатов и папарацци. Автомобиль Мадонны – обычный, без всяких модификаций. Если он будет ехать в соседней с вами полосе, вы даже не поймете, что за его рулем – музыкальная легенда.

Paris Hilton – королева интриг, скандалов и любимица желтой прессы. Неудивительно, что для ежедневных поездок наследница многомиллиардного гостиничного бизнеса выбрала BMW i8 Roadster. Да не обычный, а оклеенный в зеркальную пленку цвета радуги. Каждый журналист теперь знает, где находится эпатажная звезда. Автомобиль и в классическом варианте очень интересен, а такой – потерять в трафике просто нереально. Хотя стоит помнить, что Пэрис очень часто меняет авто, поэтому на чем она появится в следующий раз – настоящая загадка.

Голливудская звезда Cameron Diaz очень любит автомобили. Но на ежедневные поездки она приобрела не лимузин или спорткар, а обычную Toyota Prius. Вероятно, женщина решила подражать Мадонне и лишний раз не попадаться на глаза журналистам. К тому же, такой автомобиль достаточно надежен, практичный и экономный. А на красную дорожку можно и в лимузине.

Автомобили, которыми пользуются самые известные женщины планеты

И наконец - Megan Fox, которая буквально ворвалась в американский кинематограф. А в автомир она заехала на легендарном Mercedes-Benz Gelandewagen. Да, автомобиль довольно брутальный, и скорее — мужской. Но если вспомнить, какие образы для себя выбирает Меган Фокс, то становится понятно – это автомобиль именно для нее.