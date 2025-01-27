На какой скорости авто тратит меньше всего топлива: эксперт рассказал

Эксперты отмечают, что соблюдение рекомендаций может не только сэкономить ваши средства, но и продлить срок службы автомобиля.

Цены на горючее заставляют водителей искать способы экономии. Один из ключевых факторов, влияющих на расход топлива – это скорость движения.

По словам экспертов, оптимальная скорость, при которой двигатель работает наиболее эффективно, составляет 75 километров в час. Именно на этой скорости топливо тратится минимально, пишет "АвтоПилот".

Конечно, в городских условиях поддерживать такую скорость сложно из-за ограничений и плотного трафика. Однако на загородных трассах можно попытаться соблюдать эту скорость, чтобы проверить, действительно ли расходы уменьшатся.

Другие советы для экономии горючего :

Уменьшение нагрузки. Избегайте лишних вещей в багажнике, которые прибавляют вес авто и увеличивают расходы.

Плавная езда. Резкие ускорения и торможения значительно повышают расход топлива. Старайтесь ехать предсказуемо.

Качественное горючее. Несмотря на более высокую цену, она обеспечивает эффективную работу двигателя и экономию в долгосрочной перспективе.

Своевременное обслуживание. Регулярная диагностика и ремонт неисправностей помогают снизить расход топлива.

Эксперты отмечают, что соблюдение этих рекомендаций может не только сэкономить ваши средства, но и продлить срок службы автомобиля.

Напомним, что в начале февраля украинские автолюбители могут рассчитывать на стабильность цен на топливо. По данным аналитиков, значительных колебаний стоимости бензина, дизеля и сжиженного газа на автозаправках в ближайшее время не ожидается.