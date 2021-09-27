На новые автомобили Mercedes-Benz придется ждать более года: причина

На новые автомобили Mercedes-Benz придется ждать более года: причина

У компании проблемы с производством из-за дефицита чипов.

Заказчикам автомобилей Mercedes-Benz придется ждать свои автомобили более года из-за перебоев в производстве.

Об этом со ссылкой на генерального директор Daimler Олу Каллениуса сообщает Reuters.

У компании начались проблемы с производством из-за нехватки чипов, от которой страдает сейчас вся индустрия.

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"Спрос на Mercedes-Benz огромный, но в то же время, к сожалению, существуют серьезные ограничения. Для некоторых моделей время ожидания дольше, чем мы хотели бы, в некоторых случаях — более года", — сказал Каллениус.

Он повторил предыдущий прогноз, что проблемы с поставками чипов продлятся до 2023 года.

Гендиректор называет такие сроки из-за того, что в основных странах-поставщиках полупроводников до сих пор есть структурные проблемы и вводятся карантины, вызванные пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что дефицит чипов нанесет автопрому катастрофические убытки в 2021 году. В мире из-за этого не будет произведено 7,7 миллионов автомобилей.

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