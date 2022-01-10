На обновленной версии одной из моделей LADA обнаружили серьезный дефект

Из-за него автомобиль становится полностью обездвиженным.

Рестайлинговая версия LADA Vesta с приставкой FL столкнулась с серьезным дефектом.

Об этом сообщает Motor со ссылкой на сообщество Avtograd News.

Отмечается, что во время финальных испытаний на четырех из восьми автомобилей, вошедших в последнюю собранную партию, перестает работать цифровая приборная панель, которую новинка должна получить в "богатых" версиях. Сбой в работе "приборки" влечет отказ всей электрической цепи автомобиля, в результате чего Vesta становится полностью обездвиженной.

На сегодняшний день "АвтоВАЗ" собрал более двухсот тестовых экземпляров рестайлинговой LADA Vesta. К марту 2022 года, на который намечен старт производства новинки, в рамках отладки технологической цепочки с конвейера сойдет уже несколько сотен серийных автомобилей. Вероятно, дефект успеют устранить.

Первое большое обновление в истории модели, вышедшей на рынок в 2015 году, принесет легкие изменения в экстерьере, светодиодную оптику в топовых комплектациях, а также переделанный салон с 10-дюймовым вертикальным планшетом мультимедийной системы и цифровой "приборкой". Интерьер уже не раз попадал в объективы шпионов без маскировки.

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