На основных авторынках Европы зафиксирован существенный скачок цен на подержанные автомобили: как это коснется Украины

Купить автомобиль за адекватный ценник скоро будет невозможно.

Уже каждый человек, который интересуется автомобилями, слышал о кризисе, спровоцированном нехваткой полупроводников и чипов. Это значит, что новые автомобили отгружаются со значительной задержкой. Чтобы приобрести авто из салона, мало просто иметь деньги, нужно еще запастись временем и терпением. Кто не согласен ждать, идет на вторичный рынок и покупает себе свежее авто с маленьким пробегом. Выходит, что подержаных автомобилей становится меньше и это создает дефицит на рынке, в результате чего цены безумно растут.

Больше всего эти колебания ощущает Европа. К примеру, в Германии было зафиксировано рекордное подорожание подержаных автомобилей. Особенно легковушек в возрасте от 3 лет, которые пробежали не более 20 тысяч километров. Об этом сообщает агентство DAT Group.

Больше всего в цене выросли именно бензиновые автомобили - примерно на 59,3%. Дизельные также не отстают, они выросли на 56,2%. Конечно, оба показателя за последние 30 лет рекордны для Германии. Здесь все просто - покупателям проще приобрести подержаное авто, ведь его можно забрать «сегодня на сегодня», а не ждать несколько месяцев, как в случае с новыми.

Также похожая тенденция наблюдается и на рынке Польши. Но, несмотря на удорожание автомобилей, в стране повысилось количество продаж. Средняя стоимость подержаного авто в Польше в ноябре зафиксирована на рекордно высоком уровне: 22,5 тысячи злотых (примерно 150 559 грн). Это на 18% больше, чем год назад.

Если учесть то, что наши автомобилисты очень любят автомобили, импортированные из других стран, это может значительно сказаться и на нашем рынке. Когда автомобили дорожают за границей, то логично, что они подорожают и у нас. Берете цену автомобиля, например, в Германии, добавляете к ней растаможку и вот у вас космический ценник. По такой же схеме поднимутся цены и на наши официальные автомобили.

Итак, если вы планируете приобрести автомобиль, советуем сделать это как можно скорее, пока цены выросли еще несильно. Если вы найдете ликвидный автомобиль, это может также стать хорошим капиталовложением. Пока цены растут, можно поиграть в перекупщика и заработать денег.

Предлагаем ознакомиться с тем, какой автомобиль выбрать на украинском рынке при бюджете в 10 тысяч долларов.