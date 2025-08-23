На Полтавщине под открытым небом стоит редкий спорткар: подробности

Chevrolet Corvette C4. Фото: Богдан Величко

На Полтавщине в селе Кременчугского района среди гаражей нашли легендарный Chevrolet Corvette четвертого поколения.

Видео с брошенным спорткаром обнародовал Youtube-канал KabinaRacing.

Автомобиль, судя по номерным знакам, не растаможен и уже долгое время стоит под открытым небом. Благодаря стеклопластиковому кузову Corvette не покрылся ржавчиной, однако его внешнее и техническое состояние заметно ухудшилось: краска на кузове облупилась, салон поврежден, а двигателя вообще нет.

У спорткара сохранились некоторые элементы оснащения — 4-ступенчатая автоматическая коробка передач, цифровой щиток приборов, климат-контроль и электропакет. Характерной особенностью модели является съемная крыша, которую можно сложить в багажник.

Речь идет о дорестайлинговой версии Chevrolet Corvette C4, выпускавшейся с 1986 по 1991 годы. Такие авто комплектовались 5,7-литровым инжекторным V8 мощностью 230-250 л.с. В зависимости от модификации, спорткар разгонялся до 100 км/ч за 5,5-6,5 секунды, а его максимальная скорость достигала 248 км/ч.

В Украине зарегистрировано всего несколько таких машин, поэтому находка вызвала интерес среди автомобильных энтузиастов.

Напомним, в Украине обнаружили «кладбище» ретроавтомобилей. Машины уже не один год ржавеют под открытым небом.