На получение нового авто можно ожидать более полугода: в Украине наблюдается дефицит машин

Все из-за перебоев с комплектующими.

На украинском авторынке наблюдается дефицит машин.

Рост ВВП в Украине и доступные автокредиты повлияли на показатели продаж новых автомобилей. Эксперты прогнозируют, что в этом году украинцы могут купить порядка 100 тыс. новых машин, что на 16% выше прошлогоднего показателя в 86 тысяч, передает UBR.

Объемы могли бы быть и больше, если бы не перебои с поставками комплектующих на крупные автомобильные производства, а также их переориентация на электрокары.

Так, по словам гендиректора Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олега Назаренко, на данный момент спрос на новые автомобили в Украине превышает сроки их поставок в Украину, создавая тем самым своеобразный дефицит.

"У нас сработал значительный отложенный спрос, потому что, например, в 2009 году было продано 621 тысяча новых автомобилей, но с 2014 года началось сильное падение – до 60-70 тысяч. Поэтому спрос назревал и сейчас он реализуется. И если бы не дефицит, могло бы быть продано и больше – порядка 150 тысяч", – отметил Назаренко.

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Рассчитывать, что к Новому году дилеры будут делать какие-то скидки, не стоит, говорит Назаренко. Уже сейчас сроки поставок некоторых популярных комплектаций и моделей нужно ждать больше полугода.

"Во-первых, некоторые заводы в период пандемии останавливали работу и новые автомобили не производили в принципе. Во-вторых, именно сейчас чувствуется проблема с комплектующими из Китая – это чипы и полупроводники. Автопроизводители не могут выпустить большее количество автомобилей, потому что они напрямую зависят от этих поставок", – отметил глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

По его словам, на текущем Мюнхенском автосалоне европейские производители презентуют электромобили и уже фактически не показывают новые автомобили с ДВС. Это свидетельствует о том, что автопромышленность ускоренными темпами перестраивается. Но Украина вряд ли к этим переменам будет готова так быстро.

"Нужно учитывать нашу специфику: по нашей статистике, 60% покупок в Украине – это б/у автомобили. А то, что начали больше покупать новые машины, может свидетельствовать и о росте автокредитования, которое стало более доступным", – подытожил Бучацкий.

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