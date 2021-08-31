На популярном аукционе продают особый пикап Toyota: сколько за него хотят выручить

На популярном аукционе продают особый пикап Toyota: сколько за него хотят выручить

Новый владелец у него появится 3 сентября.

На продажу выставили довольно интересный экземпляр пикапа Toyota.

Соответствующее объявление появилось на популярном аукционе Sotheby's.

Отмечается, что выставленный на продажу автомобиль практически полностью идентичен тому, что мы уже видели в фильме "Назад в будущее". Правда, кузов этого пикапа Toyota 4X4 окрашен в песочный цвет и дополнен хромированными акцентами на кузове.

sothebys.com

Новый владелец у автомобиля появится совсем скоро — 3 сентября. Аукцион продаст его на специальном мероприятии, приуроченном ко Дню труда в Оберне, штат Индиана. Предварительно, за классический пикап Toyota планируют выручить от 35 до 45 тысяч долларов.

Выставленный на продажу Toyota 4X4 интересен не только тем, что эта модель "засветилась" в знаменитом фильме, он также зарекомендовал себя, как надежный автомобиль. На одометре конкретной модели значится цифра 256 тысяч км.

Кроме того, сам пикап неплохо сохранился. Двигатель и интерьер выглядит безупречно. В описании к лоту продавец не указал факт проведения любых реставрационных работ, а значит за все годы владельцу удалось сохранить состояние нового автомобиля.

Ранее рассказывалось о том, что Toyota приняла решение отказаться от флагманского седана.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку