На популярном среди украинцев аукционе продают разбитый суперкар, который выпустили ограниченным тиражом

Пробег этого экземпляра составляет всего 2 680 км.

На популярном американском аукционе Copart продают редкий экземпляр суперкара McLaren 600LT Spider.

Соответствующее объявление появилось на официальном сайте организации.

Отметим, что эта модель вышла на рынок ограниченным тиражом. Впрочем, один из экземпляров уже успел побывать в ДТП.

copart.com

Как следствие, в результате аварии McLaren получил серьезные повреждения, но справка на утилизацию выдана ни была. Это говорит о том, что восстановить 600LT Spider возможно, но процесс будет тяжелым и затратным. До того, как попасть в ряды "битков", автомобиль проехал всего 2 680 км.

Удар пришелся на переднюю часть. Пострадал капот, отсутствует бампер и поврежден радиатор. Также есть вмятины и царапины на крыльях. Благодаря тому, что в 600LT двигатель находится за кабиной, он остался цел и не требует восстановления. Сколько намерен выручить за машину, неизвестно. Стоимость нового McLaren стартует от 260 тысяч долларов.

copart.com

Добавим, что McLaren 600LT Spider имеет 3,8-литровый V8 с двумя турбинами и отдачей 600 л.с. До "сотни" автомобиль развивает скорость за 2,9 секунды.

Ранее рассказывалось о том, что на Copart продают остатки суперкара.

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